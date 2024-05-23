Последний шанс, или Как боксеры из Казахстана будут биться за Олимпиаду в Париже

Завтра, 24 мая, в Таиланде стартует финальный боксерский отборочный турнир на Олимпийские игры в Париже. Казахстан в Бангкоке будет представлен 6 спортсменами, а Vesti.kz предлагают изучить систему квалификации на Игры-2024 и другие детали старта.
Ранее был определен состав сборной Казахстана, который отправился в Таиланд: в Бангкоке будет разыграна 51 олимпийская лицензия.
В финальную заявку попали 6 спортсменов: в мужской команде осталось добрать одну лицензию, а в женской - пять.
Квоты не распределены равномерно. Например, в категории до 63,5 килограмма для выхода на Олимпийские игры Мухамедсабыру Базарбайулы нужно попасть в полуфинал турнира или выиграть состязание в квартете проигравших в 1/2 финала.
Другими словами, попасть в топ-5. У женщин почти во всех категориях по 4 места, но в категории до 60 килограммов - 3. Для выхода на Игры-2024 Римме Волосенко нужно выиграть в полуфинале, а в случае поражения, в поединке третье место.
Первые дни турнира не будут транслироваться, но со стадии 1/4 финала поединки обязался показать спортивный телеканал Qazsport.
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Добавим, что ранее мы разобрали оппозицию казахстанских боксеров на Олимпиаде в Париже, а звезды сборной Узбекистана выступили в России.
Что касается боксерского турнира на Олимпиаде-2024, то он пройдет в Париже с 27 июля по 10 августа.
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