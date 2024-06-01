Жесткая рубка казаха с колумбийцем решила исход боя в отборе на ОИ-2024

Казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы провел очередной бой в отборочном турнире на Олимпийские игры-2024 в Бангкоке (Таиланд), передают Vesti.kz.

Он встречался с колумбийцем Хосе Виафарой и выиграл у него по очкам - 3:2. В ходе поединка Базарбайулы получил рассечение после столкновения головами, что не помешало ему оставить эту битву за собой.

На кону следующего боя будет стоять лицензия в Париж. Соперником Базарбайулы станет Александру Параскива из Молдовы, победивший в другом бою американца Эмилио Гарсию.

Напомним, сегодня, 1 июня, победами отметились казахстанки Валентина Хальзова (до 75 килограммов) и Назым Кызайбай (до 50 килограммов). Для завоевания олимпийской квоты им нужно выиграть еще один поединок, соперницы уже известны, подробности - тут.