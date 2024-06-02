Сенсацией завершился бой Ислама Махачева за титул чемпиона UFC

В главном поединке турнира UFC 302 чемпион промоушена в легком весе россиянин Ислам Махачев (25-1) противостоял американцу Дастину Порье (30-8), передают Vesti.kz.

Поединок продлился пять раундов и завершился победой Махачева удушающим приемом в последнем из них. Таким образом, Махачев в третий раз подряд защитил чемпионский пояс легкого веса.

Перед боем, большинство экспертов сходились во мнении, что Махачев одержит победу в трех раундах, однако Порье создал россиянину множество проблем и в частности, в четвертом раунде Ислам получил сильное рассечение.

После четвертого раунда Махачев вел 3:1 на записках двух судей, у третьего была ничья - 2:2!

Порье проиграл третий бой за полноценный пояс из трех. На счету 32-летнего Махачева 26 побед и одно поражение, у 35-летнего Порье 30 побед и 9 поражений.