Назым Кызайбай с нокдауном и суперкамбэком завоевала лицензию на Олимпиаду

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай провела бой на лицензионном турнире в Бангкоке (Таиланд), передают Vesti.kz.

Продолжение 1. Разгромом завершился бой Казахстана за лицензию на Олимпиаду

В 1/4 финала в весовой категории до 50 килограммов она сразилась с Су Хьян Кан из КНДР. Первый раунд остался за соперницей казахстанки - 5:0. Второй раунд уже забрала Кызайбай, а по итогам трехминутки все судейские записки отображали - 19:19. По итогам трех раундов Кызайбай одержала победу единогласным решением судей. При этом, ее сопернице в заключительном отрезке поединка был отсчитан нокдаун.

Таким образом, Кызайбай завоевала лицензию на Олимпиаду в Париж. В ее весовой категории для этого было достаточно дойти до 1/2 финала.

Ранее в женском боксе Казахстан завоевал две лицензии: Карина Ибрагимова в весе до 57 килограммов и Валентина Хальзова (до 75 килограммов). Хальзова принесла олимпийскую путевку стране в рамках текущего отбора в Бангкоке.

Ранее Казахстан понес уже три потери на текущем олимпийском отборе - путевок в Париж лишились Улжан Сарсенбек (54 кг), Римма Волосенко (60 кг) и Наталья Богданова (66 кг).

Напомним, что сегодня 2 июня за путевку в Париж поспорит казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы. Его соперником будет представитель Молдовы Александру Паращив. Они сойдутся в весовой категории до 63,5 килограмма.