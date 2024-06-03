Круче Узбекистана? Казахстан отметился уникальным достижением в боксе на Олимпиаде-2024

Стало известно итоговое место сборной Казахстана по боксу по количеству лицензий на предстоящие Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже, передают Vesti.kz.

На всемирном квалификационном турнире в Бангкоке (Таиланд) казахстанские боксеры завоевали три путевки в Париж-2024. Их обладателями стали Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), а также Назым Кызайбай (до 50 кг) и Валентина Хальзова (до 75 кг).

Всего в копилке Казахстана десять олимпийских лицензий - нет в женских весах 54, 60 и 66 килограммов. Столько же квот у Бразилии и Ирландии. Все трое делят третье место по количеству олимпийских лицензий в боксе.

Лидирует же Австралия - у них 12 из 13 лицензий. На втором месте Узбекистан, который не смог взять две лицензии в женском боксе - 60 и 75 килограммов.

Далее с восемью лицензиями идут хозяева Олимпиады-2024 - Франция, Китай, Италия, Таиланд, Турция и США.

Отметим, что только Казахстан и Узбекистан будут представлены во всех весах в мужском боксе на Олимпиаде-2024!

При этом Австралия, Китай и Ирландия будут представлены в Париже в полных составах в женском боксе.

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Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. О том, кто будет биться за медали от Казахстана в боксе - можно узнать здесь.