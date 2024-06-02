Кункабаев подерется с Джалоловым, или кто в боксе представит Казахстан на Олимпиаде

Казахстан завоевал десять олимпийских лицензий в боксе на игры в Париж (Франция), сообщают Vesti.kz.

В мужском боксе на Олимпиаде-2024 Казахстан представят семеро: Сакен Бибосынов (до 51 кг), Махмуд Сабырхан (до 57 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг), Айбек Оралбай (до 92 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг).

Последним обладателем олимпийской квоты на лицензионном турнире в Бангкоке (Таиланд) стал Базарбайулы.

В женском боксе Казахстан завоевал три лицензии. В Париже выступят Назым Кызайбай (до 50 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг) и Валентина Хальзова (до 75 кг).

Отметим, что Кызайбай и Хальзова принесли олимпийские путевки стране в рамках текущего отбора в Бангкоке.

Ранее в Бангкоке Казахстан понес три потери - путевок в Париж лишились Улжан Сарсенбек (54 кг), Римма Волосенко (60 кг) и Наталья Богданова (66 кг).

Добавим, что предстоящие игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.