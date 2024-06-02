Разгромом завершился бой Казахстана за лицензию на Олимпиаду

Казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы сразился за олимпийскую квоту на лицензионном турнире в Бангкоке (Таиланд), передают Vesti.kz.

В весовой категории до 63,5 килограммов Базарбайулы противостоял вице-чемпиону Европы Александру Параскиву из Молдовы. Казахстанец уверенно выиграл первый раунд боя - 5:0. Вторая трехминутка также осталась за Базарбайулы. По итогам трех раундов казахстанский боксер победил единогласным решением судей.

Таким образом, Базарбайулы стал обладателем лицензии на игры в Париж. Казахстан на Олимпиаде в мужском боксе будет представлен во всех семи весовых категориях.

Ранее олимпийские лицензии в мужском боксе для Казахстана завоевали: Сакен Бибосынов (до 51 кг), Махмуд Сабырхан (до 57 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг), Айбек Оралбай (до 92 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг).

В женском боксе Казахстан завоевал три лицензии. В Париже выступят Назым Кызайбай (до 50 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг) и Валентина Хальзова (до 75 кг). Отметим, что Кызайбай и Хальзова принесли олимпийские путевки стране в рамках текущего отбора в Бангкоке.