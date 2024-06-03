Азиатская конфедерация бокса отреагировала на триумф Назым Кызайбай

Азиатская конфедерация бокса (ASBC) прокомментировала успешное выступление казахстанки Назым Кызайбай на олимпийском лицензионном турнире в Бангкоке (Таиланд), передают Vesti.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 50 килограммов Кызайбай одержала волевую победу над Су Хьян Кан из КНДР, отправив соперницу в нокдаун. Таким образом, Назым завоевала лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже.

"Су Хьян Кан из Северной Кореи была в хорошей форме на этом отборочном турнире и начала бой лучше, чем двукратная чемпионка мира из Казахстана Назым Кызайбай. Казахстанка шла вперед без каких-либо остановок, но ответные удары кореянки были проведены идеально вовремя, что обеспечило Кан преимущество после первых трех минут. Кызайбай была более успешна в атаках во втором раунде, и сегодня она смогла повернуть вспять поединок своей силой, а это означает, что 31-летняя казахстанка квалифицировалась на свою первую Олимпиаду", - пишет ASBC.

Напомним, по итогам турнира в Бангкоке казахстанские боксеры завоевали три лицензии. Их обладателями помимо Кызайбай стали Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг) и Валентина Хальзова (до 75 кг).

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