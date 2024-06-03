Казахстан уделал Узбекистан в отборе за лицензии на Олимпиаду в боксе

В Бангкоке (Таиланд) завершился второй мировой квалификационный турнир по боксу, на котором разыгрывались последние путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже, сообщают Vesti.kz.

По итогам турнира казахстанские боксеры завоевали три квоты. Их обладателями стали Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), а также Назым Кызайбай (до 50 кг) и Валентина Хальзова (до 75 кг).

Таким образом, Казахстан занял второе место по количеству лицензий, разделив его с Индией и Испанией. Наибольшее количество квот завоевала Ирландия - четыре.

По две лицензии выиграли Азербайджан, Иордания, Мексика, Филиппины, Польша, Южная Корея, Таиланд, Украина и США. По одной путевке себе гарантировали Армения, Бельгия, Болгария, Кабо-Верде, Китай, Тайвань, Куба, Доминиканская Республика, ДР Конго, Эквадор, Финляндия, Грузия, Великобритания, Кыргызстан, Монголия, Словакия, Швеция, Турция, Узбекистан и Вьетнам.

Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Всего от Казахстана за медали в боксе поборются десять представителей. Подробнее - здесь.

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