Казахстанских боксеров не допустят к Олимпиаде-2028? МОК сделал заявление

Боксеры из национальных спортивных федераций, являющихся членами Международной боксерской ассоциации (IBA), не будут допущены к участию в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом говорится в релизе Международного олимпийского комитета (МОК), передают Vesti.kz.
Согласно документу, IBA не была допущена к проведению квалификации к Играм в Токио и Париже, и именно из-за ситуации с непрозрачностью IBA бокс на данный момент не включен в программу Олимпиады-2028.
"Олимпийский бокс нуждается в вызывающей доверие, хорошо организованной международной федерации. Уже совершенно понятно, что любой боксер, чья национальная федерация входит в состав IBA, не будет допущен к соревнованиям на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Уважающий себя национальный олимпийский комитет будет обязан исключить из своего состава такие национальные боксерские федерации", - говорится в сообщении.
При этом накануне IBA сообщила, что выплатит призовые медалистам Олимпиады-2024, несмотря на то, что не имеет отношения к организации олимпийского турнира. Общий призовой фонд составит более 3,1 миллиона долларов и будет распределен среди более чем 100 боксеров.
"МОК получил текст решения IBA по выплате призовых денег. Как это обычно случается с IBA, совершенно не ясно, откуда эти средства взялись. Тотальная непрозрачность финансовой составляющей была одной из причин, почему МОК не признает полномочия IBA", - отмечается в релизе.
В 2019 году МОК отозвал признание IBA (тогда - AIBA). Боксерский турнир на Олимпиаде был сохранен, но на Играх в Токио его проводила специальная комиссия МОК. В июне 2022 года МОК объявил, что боксерский турнир на Олимпийских играх 2024 года в Париже снова будет проведен не под эгидой IBA.
Напомним, членами IBA являются более 200 национальных федераций, в том числе и Казахстана.
The IOC has taken note of the decision by the International Boxing Association (IBA) with regard to prize money.— IOC MEDIA (@iocmedia) May 29, 2024
As always with the IBA, it is unclear where the money is coming from. This total lack of financial transparency was exactly one of the reasons why the IOC withdrew… pic.twitter.com/W7qjuTFLYB
Загрузка матч-центра...
Реклама