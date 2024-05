Казахстанских боксеров не допустят к Олимпиаде-2028? МОК сделал заявление

Боксеры из национальных спортивных федераций, являющихся членами Международной боксерской ассоциации (IBA), не будут допущены к участию в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом говорится в релизе Международного олимпийского комитета (МОК), передают Vesti.kz.

Согласно документу, IBA не была допущена к проведению квалификации к Играм в Токио и Париже, и именно из-за ситуации с непрозрачностью IBA бокс на данный момент не включен в программу Олимпиады-2028.

При этом накануне IBA сообщила, что выплатит призовые медалистам Олимпиады-2024, несмотря на то, что не имеет отношения к организации олимпийского турнира. Общий призовой фонд составит более 3,1 миллиона долларов и будет распределен среди более чем 100 боксеров.

В 2019 году МОК отозвал признание IBA (тогда - AIBA). Боксерский турнир на Олимпиаде был сохранен, но на Играх в Токио его проводила специальная комиссия МОК. В июне 2022 года МОК объявил, что боксерский турнир на Олимпийских играх 2024 года в Париже снова будет проведен не под эгидой IBA.

Напомним, членами IBA являются более 200 национальных федераций, в том числе и Казахстана.

The IOC has taken note of the decision by the International Boxing Association (IBA) with regard to prize money.



As always with the IBA, it is unclear where the money is coming from. This total lack of financial transparency was exactly one of the reasons why the IOC withdrew… pic.twitter.com/W7qjuTFLYB