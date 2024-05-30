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Казахстанских боксеров не допустят к Олимпиаде-2028? МОК сделал заявление

Казахстанских боксеров не допустят к Олимпиаде-2028? МОК сделал заявление
©МОК

Боксеры из национальных спортивных федераций, являющихся членами Международной боксерской ассоциации (IBA), не будут допущены к участию в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом говорится в релизе Международного олимпийского комитета (МОК), передают Vesti.kz.

Согласно документу, IBA не была допущена к проведению квалификации к Играм в Токио и Париже, и именно из-за ситуации с непрозрачностью IBA бокс на данный момент не включен в программу Олимпиады-2028.

"Олимпийский бокс нуждается в вызывающей доверие, хорошо организованной международной федерации. Уже совершенно понятно, что любой боксер, чья национальная федерация входит в состав IBA, не будет допущен к соревнованиям на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Уважающий себя национальный олимпийский комитет будет обязан исключить из своего состава такие национальные боксерские федерации", - говорится в сообщении.

При этом накануне IBA сообщила, что выплатит призовые медалистам Олимпиады-2024, несмотря на то, что не имеет отношения к организации олимпийского турнира. Общий призовой фонд составит более 3,1 миллиона долларов и будет распределен среди более чем 100 боксеров.

"МОК получил текст решения IBA по выплате призовых денег. Как это обычно случается с IBA, совершенно не ясно, откуда эти средства взялись. Тотальная непрозрачность финансовой составляющей была одной из причин, почему МОК не признает полномочия IBA", - отмечается в релизе.

В 2019 году МОК отозвал признание IBA (тогда - AIBA). Боксерский турнир на Олимпиаде был сохранен, но на Играх в Токио его проводила специальная комиссия МОК. В июне 2022 года МОК объявил, что боксерский турнир на Олимпийских играх 2024 года в Париже снова будет проведен не под эгидой IBA.

Напомним, членами IBA являются более 200 национальных федераций, в том числе и Казахстана.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Олимпиада МОК Бокс

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