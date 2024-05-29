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Казахстанские боксеры получили хорошие новости по призовым за Олимпиаду

Казахстанские боксеры получили хорошие новости по призовым за Олимпиаду
©instagram.com/boxingkazakhstan/

Международная ассоциация бокса (IBA) выплатит призовые медалистам летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, несмотря на то, что не имеет отношения к организации олимпийского турнира, передает Vesti.kz со ссылкой на rsport.ria.

Золотые медалисты олимпийского турнира получат вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. Из этой суммы спортсмен получит 50 тысяч долларов, его национальная федерация - 25 тысяч, тренер - 25 тысяч. За серебряную медаль будет выплачено 50 тысяч долларов, за бронзу - 25 тысяч. Половина этих сумм также будет равномерно распределена между тренером и национальной федерацией. Кроме того, спортсмены, занявшие пятое место, получат по 10 тысяч от IBA. Общий призовой фонд составит более 3,1 миллионов долларов и будет распределен среди более сотни боксеров.

"Наши спортсмены и их усилия должны быть оценены по достоинству. Мы гордимся тем, что являемся одними из пионеров в награждении спортсменов за их олимпийские успехи. Как президент IBA я всегда буду бороться за благополучие наших спортсменов, и этот шаг соответствует существующим обязательствам, которые мы уже взяли на себя", - сказал президент IBA Умар Кремлев.


На данный момент в активе мужской сборной Казахстана шесть олимпийских лицензий: их обладателями стали Сакен Бибосынов (до 51), Махмуд Сабырхан (до 57), Асланбек Шымбергенов (до 71), Нурбек Оралбай (до 80), Айбек Оралбай (до 92) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг). Еще одна лицензия на счету у Карины Ибрагимовой, выступающей в весе до 57 килограмм.

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Метки:
Бокс Сборная Казахстана по боксу

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