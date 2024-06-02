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Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Казахстан завоевал восьмую лицензию в боксе на Олимпиаду-2024

Казахстан завоевал восьмую лицензию в боксе на Олимпиаду-2024
©ДРС

Казахстанская боксерша Валентина Хальзова успешно провела бой на лицензионном турнире в Бангкоке (Таиланд), передают Vesti.kz.

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В 1/4 финала Хальзова превзошла соперницу из Колумбии Ширлейдис Ороско. Казахстанка одержала победу единогласным решением судей. 

Хальзова вышла в полуфинал и обеспечила себе путевку на Олимпийские игры в Париже (Франция).

В женском боксе у Казахстана теперь две лицензии - первую взяла Карина Ибрагимова в весе 57 кг. Суммарно в боксе у Казахстана теперь восемь лицензий. 

Напомним, в вечерней сессии также пройдут два поединка с участием боксеров из Казахстана. Назым Кызайбай сразится с представительницей Северной Кореи Су Хьян Кан. В свою очередь Мухаммедсабыр Базарбайулы и молдавский боксер Александру Паращив сойдутся в противостоянии за пятую олимпийскую лицензию в весовой категории до 63,5 килограмма. 

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Метки:
Бокс Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2024

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