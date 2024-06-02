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Нокаутом закончился бой Бивола за два титула чемпиона мира

Нокаутом закончился бой Бивола за два титула чемпиона мира
©Matchroom Boxing

Российский боксер Дмитрий Бивол (23-0, 12 КО) победил ливийца Малика Зинада (22-1, 16 КО) и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе, сообщают Vesti.kz.

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Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой россиянина техническим нокаутом в шестом раунде. При этом Бивол уже в первом раунде отправил соперника в нокдаун.

Для 33-летнего Бивола эта победа 23-й в карьере, а 30-летний Зинад потерпел первое поражение в карьере.

Причем первоначально соперником Бивола в этом бою должен был стать 39-летний российский боксер Артур Бетербиев (20-0, 20 КО). Однако бой пришлось отложить из-за травмы Бетербиева.

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Метки:
Бивол Дмитрий Профессиональный бокс WBA

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