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Реклама Новости спорта Теннис WTA Вчера 15:55 Комментарии Первая ракетка мира повесила две "баранки" жене казахстанского теннисиста ©WTA Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швентек вышла в четвертьфинал женского одиночного разряда на Ролан Гаррос-2024. Матчи проходят на грунтовых кортах Парижа, сообщают Vesti.kz. В матче четвертого круга Швентек противостояла россиянке Анастасии Потаповой (№41). Встреча завершилась убедительной победой польской теннисистки 6:0, 6:0. Она оформила разгром соперницы за 40 минут. В 1/4 финала Швентек сыграет с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушевой, занимающей шестое место в мировом рейтинге. Добавим, что Потапова является супругой казахстанского теннисиста Александра Шевченко, который с начала 2024 года представляет страну. До этого он выступал за Россию. На Ролан Гаррос-2024 Шевченко в мужском одиночном разряде уступил во втором круге соревнований. Поделиться в соц. сетях:













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