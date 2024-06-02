Первая ракетка мира повесила две "баранки" жене казахстанского теннисиста

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швентек вышла в четвертьфинал женского одиночного разряда на Ролан Гаррос-2024. Матчи проходят на грунтовых кортах Парижа, сообщают Vesti.kz.
В матче четвертого круга Швентек противостояла россиянке Анастасии Потаповой (№41). Встреча завершилась убедительной победой польской теннисистки 6:0, 6:0. Она оформила разгром соперницы за 40 минут.
В 1/4 финала Швентек сыграет с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушевой, занимающей шестое место в мировом рейтинге.
Добавим, что Потапова является супругой казахстанского теннисиста Александра Шевченко, который с начала 2024 года представляет страну. До этого он выступал за Россию. На Ролан Гаррос-2024 Шевченко в мужском одиночном разряде уступил во втором круге соревнований.
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