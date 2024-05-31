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Триллером с баранкой обернулся матч казахстанца на Ролан Гаррос

Триллером с баранкой обернулся матч казахстанца на Ролан Гаррос
©Ролан Гаррос

Казахстанский теннисист Александр Шевченко (№59) не смог пробиться в третий круг Ролан Гаррос. Во втором раунде парижских соревнований он уступил французу Корентену Муте (№79), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч между 23-летним казахстанцем и 25-летним хозяином кортов завершился победой второго со счетом 4:6, 2:6, 6:0, 3:6. Несмотря на отличный третий сет, который состоялся после перерыва из-за дождя, Шевченко не удалось окончательно перевернуть ход встречи.

Теперь в личном противостоянии Муте ведет у Шевченко со счетом 2:0. Второй год подряд казахстанец проигрывает на Ролан Гаррос во втором раунде. Что касается Муте, то он повторил свое лучшее достижение на этих кортах, вернувшись в третий раунд впервые с 2019 года.

За выход в 1/8 финала Корентен поспорит с австрийцем Себастьяном Офнером (№45). А что касается казахстанцев, то их в мужском одиночном разряде к третьему кругу не осталось.

 

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Метки:
теннис теннис большой ATP Ролан Гаррос Ролан Гаррос Франция Париж Казахстан Шевченко Александр

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