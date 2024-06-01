Избиение с нокдауном случилось в бою казахстанки за Олимпиаду

Казахстанская боксерша Валентина Хальзова уверенно вышла в четвертьфинал лицензионного турнира на Олимпийские игры-2024 в Бангкоке (Таиланд), передает Vesti.kz.

Казахстанка, выступающая в категории до 75 килограммов, смогла уверенно пройти монголку Эрденетую Энхбаатар. Причем во втором раунде Энхбаатар был отсчитан нокдаун.

Для завоевания лицензии Валентине нужно выиграть еще один поединок.

Также сегодня в 16:30 Назым Кызайбай в 1/8 финала в весовой категории до 50 килограммов померится силами с соперницей из Великобритании Саванны Стабли. А следом в 18:45 Мухаммедсабыр Базарбайулы встретится с колумбийцем Хосе Мануэлем Виафара Фори в весовой категории до 63,5 килограмма.

Прямую трансляцию всех боев казахстанцев можно посмотреть здесь.