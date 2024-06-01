Прямая трансляция боев казахстанцев за олимпийские лицензии

В субботу, 1 июня, боксеры из Казахстана проведут свои поединки на лицензионном олимпийском турнире в Бангкоке (Таиланд), передает Vesti.kz.

В дневной сессии на ринг выйдет Валентина Хальзова, которая в 1/8 финала в весовой категории до 75 килограммов сразится с представительницей Монголии Эрденетуей Энхбаатар. Этот бой начнется ориентировочно в 12:15 по астанинскому времени.

В вечерней сессии в 16:30 Назым Кызайбай в 1/8 финала в весовой категории до 50 килограммов померится силами с соперницей из Великобритании Саванны Стабли.

Закроет казахстанскую программу поединок Мухаммедсабыра Базарбайулы с колумбийцем Хосе Мануэлем Виафара Фори - они оба проиграли в четвертьфинале и проведут поединок плей-офф за пятую путевку на Олимпиаду-2024 в весовой категории до 63,5 килограмма. Их противостояние запланировано на 18:45.

Прямая трансляция всех боев казахстанцев будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.