Казахстан с нокдауном выиграл бой в отборе на Олимпиаду по боксу

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай вышла в четвертьфинал лицензионного турнира в Бангкоке (Таиланд), передают Vesti.kz.

В 1/8 финала весовой категории до 50 килограммов Кызайбай уверенно перебоксировала британку Саванну Стабли - 5:0. При этом в третьем раунде сопернице отсчитали нокдаун.

Сегодня, 1 июня, победой отметилась и другая казахстанка Валентина Хальзова (до 75 килограммов), она прошла Эрдэнэтуя Энхбаатар из Монголии.

Вечером в ринг еще поднимется Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 килограмма), ему будет противостоять колумбиец Хосе Виафара.