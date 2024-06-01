Кызайбай узнала соперницу по решающему бою в отборе на ОИ-2024

Определились соперницы казахстанок по решающим боям в отборочном турнире по боксу на Олимпийские игры-2024, проходящем в эти дни в Бангкоке (Таиланд), передают Vesti.kz.

Назым Кызайбай в весе до 50 килограммов встретится с Канг Су-Хянг из Северной Кореи. А Валентина Хальзова в категории до 75 килограммов будет боксировать с колумбийкой Ширлейдис Ороско. В случае успехов они станут обладателями олимпийской квоты в Париж.

В последних поединках Кызайбай уверенно с нокдауном победила британку Саванну Стабли, а Хальзова прошла Эрдэнэтуя Энхбаатар из Монголии.

Сегодня, 1 июня, в вечерней сессии выступит Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 килограмма), ему будет противостоять колумбиец Хосе Виафара.