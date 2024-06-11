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Новости спорта Бокс Любительский бокс
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В сборной Казахстана раскрыли план подготовки боксеров к Олимпиаде-2024

В сборной Казахстана раскрыли план подготовки боксеров к Олимпиаде-2024
©КФБ

Пресс-служба Казахстанской федерации бокса рассказала о подготовке национальной сборной к предстоящими Олимпийскими играми-2024, которые пройдут в Париже, сообщают Vesti.kz.

"Мужская сборная завершила очередные сборы. По плану команда провела неделю в Анталье в расширенном составе. Боксеры бегали по пляжу, тут же занимались боксом, купались в Средиземном море, на газоне организовывались командные игры.

Спортсмены, набравшиеся сил в мягком субтропическом климате, отправились домой. Через несколько дней национальная сборная начнет сборы на олимпийской базе в Алматинской области. Остались два последних этапа подготовки перед Олимпиадой в Париже. Это первый из них", - говорится в сообщении.

Напомним, от Казахстана на Олимпиаде-2024 выступят десять боксеров: три девушки и семь парней. При этом только Казахстан и Узбекистан будут представлены во всех весах в мужском боксе в Париже-2024.

Сами Игры пройдут с 26 июля по 11 августа. О том, кто будет биться за медали от Казахстана в боксе - можно узнать здесь.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2024 Бокс

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