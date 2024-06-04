Казахстан сотворил историю в отборе на Олимпиаду-2024 в боксе

Женская сборная Казахстана по боксу добилась исторического результата по итогам второго мирового квалификационного турнира, завершившегося в Бангкоке (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

Впервые в истории женский состав завоевал три путевки на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже. Для сравнения, в Рио-2016 за медали бились в двух весах, в Токио-2020 и вовсе квалифицировалась только Надежда Рябец.

Теперь же в столице Франции впервые в истории Казахстана на ОИ выступят три боксерши: Назым Кызайбай (до 50 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг) и Валентина Хальзова (до 75 кг). При этом Ибрагимова выиграла квоту на Азиатских играх-202 в Ханчжоу, а Кызайбай и Хальзова завоевали лицензии в Бангкоке.

В Таиланде не повезло Улжан Сарсенбек (до 54 кг), Римме Волосенко (до 60 кг) и Наталье Богдановой (до 66 кг).

Всего на Олимпиаде-2024 от Казахстана выступят десять боксеров. Мухаммедсабыр Базарбайулы добрал квоту в весе до 63,5 килограмма в Бангкоке.

При этом только Казахстан и Узбекистан будут представлены во всех весах в мужском боксе в Париже-2024.

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Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. О том, кто будет биться за медали от Казахстана в боксе - можно узнать здесь.