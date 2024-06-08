Сборной Казахстана по боксу поставили задачу на Олимпиаде

Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов в интервью Sportplustv рассказал о подготовке боксеров перед Олимпиадой-2024, передает Vesti.kz.

"Мы пару дней назад вернулись из Турции. Ребята смогли потренироваться и отдохнуть. Каждый день была одна тренировка, вечером старались сменить обстановку - футбол, фитнес, бег на песке, волейбол, купались в море. Впереди масштабная работа, специальная подготовка. Я не могу сказать, что кто-то получит медаль, кто-то нет. Каждый заслужил свое право быть на Олимпиаде. В боксе бывают разные ситуации, много зависит от жеребьевки. Думаю, что наша задача минимум - одно "золото", одно "серебро" и одна "бронза". Но надеемся показать результат еще лучше, каждый из боксеров имеет шанс привезти медаль", - заявил Айтжанов.

У Казахстана на Олимпийские игры-2024 завоевано десять лицензий: три у девушек и семь у парней. При этом только Казахстан и Узбекистан будут представлены во всех весах в мужском боксе в Париже-2024.

Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. О том, кто будет биться за медали от Казахстана в боксе - можно узнать здесь.