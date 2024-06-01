Казахский боксер нокаутировал соперника после фиаско в отборе на Олимпиаду

Казахстанец Ертуган Зейнуллинов успешно выступил на вечере профессионального бокса в Алматы, передают Vesti.kz.
Зейнуллинов встречался с индийцем Банту Сингхом. Развязка наступила в заключительном шестом раунде, когда рефери пришлось вмешаться и остановить одностороннее избиение Сингха. Как итог, казахстанцу присудили победу техническим нокаутом.
Напомним, Зейнуллинов боролся за путевку на Олимпиаду-2024 в Париже (Франция), однако не смог пройти отбор в Астане в весовой категории до 63,5 килограмма. Междусобойчик выиграл другой казахстанец Мухаммедсабыр Базарбайулы, который в эти дни боксирует на лицензионном турнире в Бангкоке (Таиланд). Для завоевания олимпийской квоты Базарбайулы необходимо победить в еще одном поединке, подробности - тут.
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