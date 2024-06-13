© Костя Цзю "разоблачил" Головкина и особенность казахской школы боксы

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Константин Цзю рассказал об особенности казахской школы бокса, а также выделил Геннадия Головкина, сообщают Vesti.kz.

"Особенность казахской школы бокса - техника. Из тех, кто сумел сохранить в себе идентичность казахской школы бокса, это точно Головкин. Если смотреть его любительские бои и бои в профи, то этот фундамент в нем остался, укрепился, но остался тем же. Он в этом отношении молодец. Я уверен, что он об этом даже не думал, но он, тренируясь много в Америке и Европе, не принял ту школу, остался верен казахской школе", - сказал Цзю SPORT+.

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Головкин - серебряный призер Олимпийских игр-2004 и чемпион мира- 2003 в любителях, а также бывший чемпион мира в среднем весе в профи. На профессиональном ринге одержал 42 победы, из которых 37 нокаутом.

Свой последний бой 42-летний GGG провел в сентябре 2022 года, когда проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу. Вскоре после этого казахстанец освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе.

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