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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Впечатлил Черчесова. Известны приоритеты Самородова при выборе клуба в РПЛ

Впечатлил Черчесова. Известны приоритеты Самородова при выборе клуба в РПЛ
©КФФ

В летнее трансферное окно форвард сборной Казахстана по футболу Максим Самородов может перебраться в один из российских клубов. Корреспонденту Vesti.kz стало известно о некоторых деталях потенциального трансфера. 

После товарищеских матчей с Арменией и Азербайджаном в составе сборной Казахстана, форвард лишь укрепил к себе интерес со стороны команд РПЛ. Более того, нападающий "Актобе" произвел позитивное впечатление на нового главного тренера сборной Станислава Черчесова.

Репутация Самородова в глазах клубов РПЛ может быть подкреплена мнением Станислава Саламовича. Кроме того, ранее рекомендации о нем запрашивали у бывшего тренера национальной команды Магомеда Адиева

Нападающий считает переезд в Россию шагом вперед, но по информации источника знакомого с ситуацией, есть пару нюансов. Самородов нацелен на трансфер в топ-клуб и желательно он должен быть из Москвы. Сообщалось, что в услугах Самородова заинтересован "Локомотив".

В нынешнем сезоне Самородов провел за "Актобе" 13 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 900 тысяч евро.

При этом, контракт форварда с "Актобе" завершается в конце этого года, то есть, летом игрок имеет право вести переговоры о трансфере с любым клубом.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Актобе ФК КПЛ Премьер-лига России Футбол Казахстанцы за границей

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