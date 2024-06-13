Впечатлил Черчесова. Известны приоритеты Самородова при выборе клуба в РПЛ

В летнее трансферное окно форвард сборной Казахстана по футболу Максим Самородов может перебраться в один из российских клубов. Корреспонденту Vesti.kz стало известно о некоторых деталях потенциального трансфера.

После товарищеских матчей с Арменией и Азербайджаном в составе сборной Казахстана, форвард лишь укрепил к себе интерес со стороны команд РПЛ. Более того, нападающий "Актобе" произвел позитивное впечатление на нового главного тренера сборной Станислава Черчесова.

Репутация Самородова в глазах клубов РПЛ может быть подкреплена мнением Станислава Саламовича. Кроме того, ранее рекомендации о нем запрашивали у бывшего тренера национальной команды Магомеда Адиева.

Нападающий считает переезд в Россию шагом вперед, но по информации источника знакомого с ситуацией, есть пару нюансов. Самородов нацелен на трансфер в топ-клуб и желательно он должен быть из Москвы. Сообщалось, что в услугах Самородова заинтересован "Локомотив".

В нынешнем сезоне Самородов провел за "Актобе" 13 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 900 тысяч евро.

При этом, контракт форварда с "Актобе" завершается в конце этого года, то есть, летом игрок имеет право вести переговоры о трансфере с любым клубом.