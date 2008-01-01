|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|11-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2018
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|108
|2 (3)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Актобе
|
3
|
|
|
|
|45
|12 (12)
|Вторая лига Казахстана 2019
|Актобе-М
|
24
|
7+0
|
|
2
|
|1849
|15 (17)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Актобе
|
12
|
2+1
|
|
1
|
|741
|1 (7)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Актобе
|
21
|
3+2
|
|
3
|
|786
|6 (14)
|Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа
|Казахстан
|
1
|
|
|
|
|8
|5 (5)
|Отборочный турнир молодежного (U-21) Чемпионата Европы 2023
|Казахстан (U-21)
|
2
|
1+0
|
|
1
|
|135
|5 (5)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Актобе
|
6
|
1+0
|
|
1
|
|469
|4 (4)