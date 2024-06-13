Жена Кержакова высказалась о казахском языке

Жена лучшего бомбардира в истории сборной России по футболу и главного тренера алматинского "Кайрата" Александра Кержакова заявила, что хочет выучить казахский язык, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

В своих соцсетях Евгения показала видео из кинозала с премьерного показа мультфильма "Головоломка-2" (в казахском переводе "Ойжұмбақ-2"). Для супруги тренера "Кайрата" стало неожиданностью, что мультфильм идет в прокате на казахском языке.

"Пора учить казахский", - заявила Евгения Ледащева, демонстрируя кадры с героями мультфильма.

Отметим, что пара начала встречаться в 2020 году, а в 2022-м оформила свои отношения. По профессии Евгения тесно связана с киноиндустрией - она выступала в качестве продюсера в нескольких российских фильмах.

29-го мая "Кайрат" официально объявил о назначении Кержакова. Срок соглашения с 41-летним российским специалистом, который в этом году прошел стажировку в испанской "Севилье" и итальянском "Интере", не уточняется.