"Кайрат" официально объявил имя нового главного тренера

Футбольный клуб "Кайрат" объявил о подписании контракта с 41-летним российским тренером Александром Кержаковым, передают Vesti.kz.

Кержаков - лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола), санкт-петербургского "Зенита" (161 гол) и сборной России (30 голов).

Будучи игроком, помимо "Зенита", выступал за испанскую "Севилью", швейцарский "Цюрих" и московское "Динамо". Обладатель Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании, Кубка Швейцарии. Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка, дважды Суперкубка страны, а также Кубка премьер-лиги.

Александр начал тренерскую карьеру в 2017 году в Академии ФК "Зенит". С 2018 по 2020 годы тренировал юношеские сборные России U-17, U-18 и U-19. Также возглавлял российские клубы "Томь" и "Нижний Новгород", кипрский "Кармиотисса" и сербский "Спартак".

В этом году Кержаков прошел стажировку в испанской "Севилье" и итальянском "Интере".

Напомним, что в конце апреля "Кайрат" уволил с поста главного тренера Кирилла Кекера. Временно обязанности наставника команды исполнял другой казахстанец Рафаэль Уразбахтин.