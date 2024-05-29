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Рахмонов лишился второго соперника в UFC: что известно

Рахмонов лишился второго соперника в UFC: что известно
©Vesti.kz/Turar Kazangapov

Австралийский боец Джек Делла Маддалена выбыл из строя и не сможет подраться на турнире UFC 305, запланированном на 18 августа в Перте (Австралия), передают Vesti.kz.

Об этом он заявил посредством соцсетей. Ранее сообщалось, что он может подраться с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым. Если они и разделят октагон, то, похоже, на другом ивенте, поскольку Маддалена собирается подраться до конца года.

"Мне сделали операцию на руке через неделю после турнира UFC 299. Спустя 10 дней рана начала расслаиваться. Это свидетельствовало о наличии инфекции. Прошла вторая операция, кость очистили, заменили пластину, пробыл в больнице 9 дней на антибиотиках внутривенно, затем перешел на пероральные антибиотики. Думал, что инфекция под контролем, но в самой ране за 5 недель появилось несколько абсцессов, которые были вырезаны и дренированы, в них присутствовали бактерии. Абсцесс вырезали, рану закрыли. 27 мая покрытие было удалено. Вчера была проведена еще одна операция по удалению инфицированных тканей и, к сожалению, некоторой инфицированной кости. На следующей неделе мне предстоит еще одна или две операции по удалению инфицированных тканей.

К сожалению, это означает, что я не буду выступать на UFC 305 в Перте. Это словно тяжелая пилюля, которую нужно проглотить. В данный момент я сосредоточен на восстановлении, избавлении организма от заражения и срастании костей. Планирую залечить руку на 100 процентов. Если все пойдет хорошо, то восстановлюсь через 12 недель. Я все еще мотивирован участвовать в соревнованиях до конца года, это имеет наибольший смысл в моей жизни", - написал он в Instagram.

Также стало известно о том, что Рахмонов не сможет встретиться с Майклом Пейджем, о котором в свое время упоминал. Англичанин получил другого соперника, подробности - здесь.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC MMA

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