Рахмонов лишился соперника в UFC. Подробности

Непобежденный казахстанский боец полусреднего вес UFC Шавкат Рахмонов (18-0) не встретится с англичанином Майклом Пейджем (22-2) в следующем поединке. 37-летний файтер-ударник получил другого соперника, сообщают Vesti.kz.

В кард турнира UFC 303, который пройдет 30 июня в Лас-Вегасе (Невада, США), был добавлен громкий бой в полусреднем весе. Соперником Пейджа станет непобежденный ирландец Иэн Гэрри (14-0). В рейтинге дивизиона 26-летний Гэрри идет седьмым, а Майкл занимает 13-ю строчку.

В прошлом месяце Рахмонов не исключил поединка с двумя бойцами - Джеком Делла Маддаленой (17-2) и Пейджем. Сам Майкл до этого сделал громкое заявление, изъявив желание вырубить Шавката. Теперь выходит, что с одним из них Шавкат не встретится, по крайней мере в следующем бою.

Отметим, что в главном событии турнира UFC 303 состоится бой в легком весе между ирландцем Конором Макгрегором (22-6) и американцем Майклом Чендлером (23-8).