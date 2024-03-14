Новую угрозу Рахмонова в UFC назвали мусором

Американский боец UFC Колби Ковингтон нелестно отозвался об английском файтере Майкле Пейдже, который на UFC 299 судейским решением победил Кевина Холланда из США, передают Vesti.kz.

"Этот парень - мусор. Он просто бездарь. Посмотрите на его последний бой до этого. Его побил парень, который дрался в индейских казино. Его побил Майк Перри. Мы видели, чем закончился опыт Майка Перри в UFC - парню искривили нос, разбивали его и нокаутировали три или четыре раза подряд. Это видно: парень просто навеселе. Они пытаются его раскрутить. Они дают ему Кевина Холланда, который является полным отбросом - я имею в виду, в лучшем случае, бойцом 50/50 в дивизионе. И это все, что ты можешь сделать? Только этот жалкий бой? Это было неинтересно, чувак. Это не работает. Это работает только тогда, когда ты хорош и находишься на вершине дивизиона, а не когда ты дерешься с отбросами, которые вообще не должны драться в UFC. Я просто увидел еще один легкий заработок", - приводит слова Ковингтона MMA Junkie.

Ранее Майкл Пейдж заявил, что хочет разделить октагон с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым: "Я знаю, что в нашем дивизионе есть один монстр, с кем никто не хочет драться. Я видел бои этого парня и вот что я скажу: Он чертовски хорош! Но я здесь, чтобы не терять время. Мне почти 37 лет и я намерен ошарашить весь мир, вырубив его".

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