Яркий дебютант UFC хочет нокаутировать Рахмонова. Он опасен и регулярно вырубает соперников

36-летний англичанин Майкл Пейдж (22-2) дебютировал в UFC меньше недели назад, но уже заставил заговорить о себе очень громко. Опытный боец сходу ворвался в рейтинг топ-15 полусреднего веса, заняв 13-ю строчку, а еще заявил, что нокаутирует непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (18-0).

Корреспондент Vesti.kz знакомит читателей с карьерой и личностью Пейджа, которого многие знают по прозвищу Веном или MVP. Забегая вперед, скажем, что это один из самых нестандартных файтеров в лучшем промоушене мира.

Прошел топового оппонента и сразу оказался в рейтинге UFC

На турнире UFC 299 в Майами (Флорида, США) англичанин дебютировал в лиге поединком с топовым американцем Кевином Холлэндом (25-11-0-1). В итоге Пейдж одержал победу единогласным решением судей - 29:28.

Он забрал первый и третий раунды, отдав сопернику второй. Пейдж сразу продемонстрировал свой уникальный стиль ведения поединка. Он работал в стойке в контратакующей манере, уделяя большое внимание на акцентированные попадания. И зачастую ему удавалось доносить красивые, молниеносные и резкие удары по Кевину.

Лишь во втором раунде он сопернику уступил, но там роль сыграл успешный тейкдаун Холлэнда и более двух минут контроля. Тем самым американец вскрыл проблемы с борьбой, которые имеются у Пейджа при его невероятном мастерстве в стойке.

Как он стал знаменитым? Стиль, победы и успехи на международном уровне

Пейдж родился в бойцовской семье и сразу погрузился в эту среду. Для него это было максимально естественным. Родители будущего бойца UFC практиковали кунг-фу. Большинство из девяти братьев и сестер Майкла тоже нашли свой путь в единоборствах. Особо выбора у мальчика не было.

В три года он начал заниматься кикбоксингом с отцом, а с пяти лет уже участвовал на соревнованиях. К восьми годам Пейдж начал ездить по разным странам и участвовать в международных турнирах. С 13 лет будущий боец ММА начал выступать по кикбоксингу среди взрослых. Нередко он был представлен сразу в нескольких весовых категориях одновременно и однажды подрался 22 раза за один день!

Таков был путь Пейджа, который впоследствии стал десятикратным чемпионом мира по кикбоксингу (в период с 2007 по 2011 годы). У него также один бой по кикбоксингу среди профессионалов (1-0), два поединка по боксу (2-0) и одно выступление по кулачным боям (0-1, в 2022 году проиграл решением большинства экс-бойцу UFC Майку Перри).

Большую часть ММА-карьеры провел в Bellator

Американский промоушен Bellator часто называют второй лигой мира после UFC. И именно под эгидой этой организации Веном провел 19 поединков, одержав 17 побед. В 2019 году он проиграл впервые в карьере, был нокаутирован бразильцем Дугласом Лимой в полуфинале Гран-при полусредневесов.

В мае 2022-го он проиграл второй раз, на этот раз в поединке с Логаном Сторли за пояс временного чемпиона. Бой завершился раздельным решением судей. За десять лет в Bellator он одержал 17 побед, но до пояса чемпиона или победителя Гран-при так и не добрался.

Было забавно, когда на пресс-конференции перед UFC 299 соперник Пейджа заявил, что покажет тому "разницу между UFC и Bellator". Но эти слова сыграли с Холлэндом в злую шутку, ведь Майкл победил его и сразу ворвался в топ-15.

У него шесть чистых нокаутов и 73 процента финишей

За свою карьеру MVP одержал 13 побед нокаутом, шесть из которых - чистые (КО), остальные семь - технической остановкой (ТКО). Это невероятный показатель, потому что регулярно вырубать соперников практически невозможно, и для этого нужен особый дар, который у Пейджа имеется.

К своим 13 победам нокаутами он добавил три выигрыша болевыми и удушающими приемами. Правда лишь один из них состоялся на высшем уровне, в рамках турнира Bellator. Остальные победы приемами Майкл добыл в мелких промоушенах.

Сам боец называет свой стиль смесью карате, таеквондо и кунг-фу. Он предпочитает работать вторым номером, много двигаться с опущенными руками, эффектно уклоняться и наносить реактивные ответные удары. Нередко можно заметить, что Пейдж провоцирует соперников, начинает танцевать или делать разные движения, но все это часть геймплана и способ вывести оппонента на эмоции. В такой игре Майкл способен подловить любого.

Он рекордсмен по количеству финишей в истории полусреднего веса Bellator (10), а также лучший по числу нокаутов в истории этого же дивизиона (9). Предлагаем насладиться его нокаутом против бразильца Эванжелисты Сантоса в 2016 году. Многие авторитетные ММА-порталы признали этот финиш лучшим по итогам года.

Пейдж - опасный соперник для Рахмонова?

Может ли Майкл нокаутировать Шавката? Теоретически, конечно, да. Это настолько высококлассный ударник с великолепным таймингом, причем даже в 36 лет. Если он как следует встретит соперника на контратаке, то способен "отключить свет" любому.

Но это ММА, и вряд ли Шавкату вздумается в голову биться с Веномом исключительно в стойке. У Пейджа есть определенные пробелы в борьбе, которыми казахстанец может воспользоваться. Тем более у Номада есть непревзойденные выходы на удушающие приемы, и сдерживать его прессинг не удавалось никому. Кстати, говоря о выходах на удушающие, нельзя не отметить, что Холлэнд в поединке с Веномом сумел забрать спину у англичанина, однако задушить его не получилось. Но для дебютанта UFC это уже тревожный звоночек.

Поэтому в целом Пейдж не выглядит уж очень опасным соперником для Рахмонова, ведь у казахстанца универсальный функционал, и он может переиграть более однообразного оппонента тактически.

Смелость и желание Пейджа заслуживают уважения, но пока сложно представить, что их бой с Шавкатом действительно состоится. Рахмонов молод и голоден, его целью является пояс, и он уже третий в рейтинге претендентов. Веном же всего лишь 13-й в рейтинге, и ему предстоит пройти большой путь, чтобы оказаться даже в топ-5. При этом Майкл уже не молод. В ростере много борцов и стилистически неудобных для Пейджа оппонентов, и для начала было бы интересно проверить его на их фоне. Пока же англичанин далек от реализации своей мечты подраться с Рахмоновым, не говоря уже о победе нокаутом.

Ранее легендарный рефери ММА Джон Маккарти высказался о возможном бое между Пейджем и Рахмоновым.