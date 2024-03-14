UFC предложили соперника для Рахмонова с выходом на титульник

Легендарный рефери UFC Джон Маккарти поделился мнением о том, кто мог бы стать следующим соперником непобежденного казахстанского полусредневеса Шавката Рахмонова (18-0), передают Vesti.kz.

По его мнению, достойную конкуренцию "Номаду" мог бы составить Майкл Пейдж (22-2). Британец в минувшие выходные на турнире UFC 299 в Майами (США) победил единогласным решением судей Кевина Холланда (25-11). Этот успех позволил Пейджу войти в топ-15 рейтинга UFC в полусреднем дивизионе, где Рахмонов замыкает тройку.

Маккарти считает, что UFC следуют организовать бой между Рахмоновым и Педжом по нескольким причинам.

"Сколько еще будет выступать Рахмонов? Думаю, еще минимум лет 7-8. И мы все знаем, насколько он хорош. Ему 29 лет. Если он проиграет Пейджу, то для UFC ничего страшного не произойдет. У них все еще будет молодой боец, которого можно раскручивать, и который по-прежнему будет перспективным и конкурентоспособным. Он даже может получить реванш, если проиграет MVP (Майклу "Веному" Пейджу). Но если Пейдж побьет его, то он сделает то, чего пока еще не удавалось сделать никому в UFC и даже за всю карьеру этого парня [Рахмонова]. Шавкат Рахмонов - это парень, который, как все считают, должен заполучить титульный бой. Да, на очереди стоит Белал [Мухаммад], но все топят за Шавката. Поэтому если MVP побьет Шавката, это определенно поставит его на первое место в очереди на титульник. Его смело можно будет поставить претендентом на титул в следующем бою, и все примут это и полюбят", - сказал Маккарти в интервью MMA Junkie.

Свой последний бой Рахмонов провел в декабре турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (Невада, США), где финишировал американца Стивена Томпсона во втором раунде. Для казахстанца эта победа стала шестой в шести боях промоушена.

Ожидается, что в октагон "Номад" вернется летом.

Шавкат Рахмонов "получил" бой за титул UFC: есть дата и соперник