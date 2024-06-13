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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Актобе" объявил о трансфере Оразова в европейский клуб

"Актобе" объявил о трансфере Оразова в европейский клуб
©ФК "Актобе"

Футбольный клуб "Актобе" официально объявил трансфере полузащитника Рамазана Оразова в европейский клуб, сообщают Vesti.kz.

26-летний хавбек сборной Казахстана продолжит карьеру в клубе "Силькеборг". Хотя ранее сообщалось, что им интересуется местный "Орхус". О клубе можно почитать здесь.

"Достигнуто трансферное соглашение о переходе Оразова в чемпионат Дании.

26-летний игрок перешел в "Актобе" в 2021 году и стал серебряным призером Казахстана в 2022 году в составе красно-белых. Играя за наш клуб, Оразов дебютировал в национальной сборной.

Перед началом текущего сезона Рэм вернулся в "Актобе" и помог команде подняться на первое место. Всего Оразов во всех турнирах сыграл в составе клуба 49 матчей и сделал 2 результативные передачи.

Рамазан присоединится к новой команде лишь 26 июня – после открытия летнего трансферного окна. Ожидается, что игрок до перехода сможет принять участие во всех матчах в составе "Актобе", - говорится в сообщении.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Оразов Рамазан Актобе ФК КПЛ Футбольные трансферы Дания Футбол

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