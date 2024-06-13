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Оразов вновь отправился в Европу. Там его ждет клуб-рекордсмен и легенда "Ман Сити"

Оразов вновь отправился в Европу. Там его ждет клуб-рекордсмен и легенда "Ман Сити"
©ФК "Актобе"

Казахстанский полузащитник Рамазан Оразов вновь рвется за границу. 26-летний футболист уже пробовал себя в клубах из Латвии, России и Словении, а теперь готовится отправиться в Данию. Корреспондент Vesti.kz знакомит вас с командой, которая совсем скоро может объявить о трансфере хавбека.

Ожидается, что сегодня, 13 июня, "Актобе" официально объявит об уходе своего игрока. Новым клубом станет датский "Орхус", который заплатит "красно-белым" от 50 до 80 тысяч евро (от 24 до 38 миллионов тенге).

В сезоне-2023/24 клуб из одноименного города занял пятое место в чемпионате Дании, а также дошел до финала Кубка Дании, где проиграл "Силькеборгу". Победа в кубковом турнире могла принести "Орхусу" место в квалификации Лиги Европы 2024/25, но в итоге клуб остался без континентальных соревнований.

Клуб был основан в 1880 году, более 144 лет назад. За это время "Орхус" пять раз становился чемпионом Дании (1955, 1956, 1957, 1960 и 1986). Эта команда является рекордсменом Дании по количеству выигранных национальных кубков - девять трофеев (столько же у "Копенгагена").

В сезоне-2023/24 "Орхус" участвовал в квалификации Лиги конференций, но во втором раунде отбора проиграл бельгийскому "Брюгге" - 1:3 (1:0, 0:3). В основе еврокубковых турниров клуб не играл с сезона-1997/98, когда в Кубке УЕФА "белые" добрались до второго раунда.

Самым же крупным еврокубковым достижением в истории "Орхуса" является выход в четвертьфинал Лиги чемпионов в 1961 году. Тогда датчан остановили лишь будущие обладатели трофея из португальской "Бенфики".

Суммарная стоимость текущего состава "Орхуса" равна 18,13 миллиона евро. Но нужно учитывать, что у некоторых игроков в конце июня закончатся контракты и сроки арендного соглашения. Поэтому более реальная картина будет заметна в июле.

Но уже сейчас понятно, что Рамазан, оценивающийся в 450 тысяч евро (данные Transfermarkt), вряд ли окажется в списке десяти самых дорогостоящих игроков команды. Прямо сейчас самым солидным ценником выделяется 22-летний Магнус Кнудсен, но он должен вернуться из аренды в стан российского "Ростова".

Капитаном команды является 34-летний нападающий Патрик Мортенсен, который защищает цвета "Орхуса" с января 2019-го. Однажды его вызывали в сборную Дании, но на поле Мортенсен так и не вышел.

Оразов является стабильным игроком сборной Казахстана. В "Орхусе" мало кто играет на международной арене. Можно выделить вратаря Бэйли Пикок-Фаррелла, который провел 39 матчей за национальную команду Северной Ирландии. Он в прошлом году дважды пропустил от сборной Казахстана (0:1, 0:1). Правда страж ворот летом должен вернуться в Англию, так как права на него принадлежат "Бернли".

У вингера Микаэля Андерсона 28 матчей и два мяча за сборную Исландии. В последних играх команды он выходил на поле, в том числе поучаствовав в сенсационной выездной победе над Англией (1:0).

Есть и те, кто приезжал в Казахстан со своими бывшими клубами. 39-летний вратарь Йеспер Хансен летом 2018-го выступал за "Мидтьюлланд" против "Астаны" в квалификации Лиги чемпионов. Многие из вас наверняка помнят, как он пропустил два дальних удара от Ласло Кляйнхайслера (1:2). Если желаете вспомнить - видео прикрепили ниже.

В том же сезоне выделился полузащитник Миккель Дуэлунн. Он успел сыграть против "Астаны" сразу за два клуба: сначала за "Мидтьюлланд" в квалификации Лиги чемпионов, а затем за киевское "Динамо" в группе Лиги Европы. В обоих противостояниях Миккель по одному разу вышел на замену.

Говоря об игроках, можно отметить еще две интересные детали. Во-первых, состав довольно молодой - средний возраст 25 лет, а Оразову уже 26. К началу июля в "Орхусе" останутся только три игрока старше 27 лет, поэтому казахстанец будет входить в число опытных.

Во-вторых, "Орхус" - довольно высокорослая команда. Аж сразу 14 игроков из заявки прошлого сезона имеют рост 185 сантиметров и выше, а выделяется на фоне всех центральный защитник Фредерик Тингагер (198 сантиметров). Оразов, чей рост по разным данным составляет 171-172 сантиметра, будет одним из самых низкорослых в команде.

Тренерует "Орхус" 55-летний немец Уве Реслер, он работает в команде уже два года. В прошлом тренировал такие клубы, как немецкая "Фортуна", шведский "Мальме", английский "Лидс Юнайтед" и не только. Являлся нападающим и даже провел пять матчей за сборную Германии, а с 1994 по 1998 годы играл за "Манчестер Сити", забив 62 гола в 167 встречах. Он по-прежнему входит в топ-20 бомбардиров горожан за всю историю.

В любом случае, Оразова можно похвалить за его стремление играть в Европе. Впервые воспитанник "Кайрата" оказался за границей в 22-летнем возрасте, отправившись в латвийский "Даугавпилс". Но из-за карантина и пандемии ему не удалось проявить себя там.

С 2020 по 2021 годы он играл за российскую "Чайку", после чего выступал за "Актобе", "Аксу" и "Тобол" на родине. В конце августа прошлого года перешел в словенский "Копер", но уже в январе вернулся в "Актобе". В составе "Копера" провел 12 матчей и забил один гол.

В этом сезоне полузащитник провел за "Актобе" 12 матчей во всех турнирах, отметившись двумя ассистами. В составе сборной Казахстана играет с 2021 года. К текущему моменту провел 27 игр и забил один гол.

Фото: ФК "Брюгге", ФК "Манчестер Сити"©️

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Футбол Оразов Рамазан Сборная РК по футболу Казахстан Актобе ФК Дания Лига Европы Лига конференций Лига чемпионов Ростов ФК Астана ФК Динамо Киев Манчестер Сити Аксу ФК Тобол ФК Кайрат ФК

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