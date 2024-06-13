Оразов вновь отправился в Европу. Там его ждет клуб-рекордсмен и легенда "Ман Сити"

Казахстанский полузащитник Рамазан Оразов вновь рвется за границу. 26-летний футболист уже пробовал себя в клубах из Латвии, России и Словении, а теперь готовится отправиться в Данию. Корреспондент Vesti.kz знакомит вас с командой, которая совсем скоро может объявить о трансфере хавбека.

Ожидается, что сегодня, 13 июня, "Актобе" официально объявит об уходе своего игрока. Новым клубом станет датский "Орхус", который заплатит "красно-белым" от 50 до 80 тысяч евро (от 24 до 38 миллионов тенге).

В сезоне-2023/24 клуб из одноименного города занял пятое место в чемпионате Дании, а также дошел до финала Кубка Дании, где проиграл "Силькеборгу". Победа в кубковом турнире могла принести "Орхусу" место в квалификации Лиги Европы 2024/25, но в итоге клуб остался без континентальных соревнований.

Клуб был основан в 1880 году, более 144 лет назад. За это время "Орхус" пять раз становился чемпионом Дании (1955, 1956, 1957, 1960 и 1986). Эта команда является рекордсменом Дании по количеству выигранных национальных кубков - девять трофеев (столько же у).

В сезоне-2023/24 "Орхус" участвовал в квалификации Лиги конференций, но во втором раунде отбора проиграл бельгийскому "Брюгге" - 1:3 (1:0, 0:3). В основе еврокубковых турниров клуб не играл с сезона-1997/98, когда в Кубке УЕФА "белые" добрались до второго раунда.

Самым же крупным еврокубковым достижением в истории "Орхуса" является выход в четвертьфинал Лиги чемпионов в 1961 году. Тогда датчан остановили лишь будущие обладатели трофея из португальской "Бенфики".

Суммарная стоимость текущего состава "Орхуса" равна 18,13 миллиона евро. Но нужно учитывать, что у некоторых игроков в конце июня закончатся контракты и сроки арендного соглашения. Поэтому более реальная картина будет заметна в июле.

Но уже сейчас понятно, что Рамазан, оценивающийся в 450 тысяч евро (данные Transfermarkt), вряд ли окажется в списке десяти самых дорогостоящих игроков команды. Прямо сейчас самым солидным ценником выделяется 22-летний Магнус Кнудсен, но он должен вернуться из аренды в стан российского "Ростова".

Капитаном команды является 34-летний нападающий Патрик Мортенсен, который защищает цвета "Орхуса" с января 2019-го. Однажды его вызывали в сборную Дании, но на поле Мортенсен так и не вышел.

Оразов является стабильным игроком сборной Казахстана . В "Орхусе" мало кто играет на международной арене. Можно выделить вратаря Бэйли Пикок-Фаррелла , который провел 39 матчей за национальную команду Северной Ирландии. Он в прошлом году дважды пропустил от сборной Казахстана (0:1, 0:1). Правда страж ворот летом должен вернуться в Англию, так как права на него принадлежат

У вингера Микаэля Андерсона 28 матчей и два мяча за сборную Исландии. В последних играх команды он выходил на поле, в том числе поучаствовав в сенсационной выездной победе над Англией (1:0).

Есть и те, кто приезжал в Казахстан со своими бывшими клубами. 39-летний вратарь Йеспер Хансен летом 2018-го выступал за "Мидтьюлланд" против "Астаны" в квалификации Лиги чемпионов. Многие из вас наверняка помнят, как он пропустил два дальних удара от Ласло Кляйнхайслера (1:2). Если желаете вспомнить - видео прикрепили ниже.

В том же сезоне выделился полузащитник Миккель Дуэлунн. Он успел сыграть против "Астаны" сразу за два клуба: сначала за "Мидтьюлланд" в квалификации Лиги чемпионов, а затем за киевское "Динамо" в группе Лиги Европы. В обоих противостояниях Миккель по одному разу вышел на замену.

Говоря об игроках, можно отметить еще две интересные детали. Во-первых, состав довольно молодой - средний возраст 25 лет, а Оразову уже 26. К началу июля в "Орхусе" останутся только три игрока старше 27 лет, поэтому казахстанец будет входить в число опытных.

Во-вторых, "Орхус" - довольно высокорослая команда. Аж сразу 14 игроков из заявки прошлого сезона имеют рост 185 сантиметров и выше, а выделяется на фоне всех центральный защитник Фредерик Тингагер (198 сантиметров). Оразов, чей рост по разным данным составляет 171-172 сантиметра, будет одним из самых низкорослых в команде.

Тренерует "Орхус" 55-летний немец Уве Реслер, он работает в команде уже два года. В прошлом тренировал такие клубы, как немецкая "Фортуна", шведский "Мальме", английский "Лидс Юнайтед" и не только. Являлся нападающим и даже провел пять матчей за сборную Германии, а с 1994 по 1998 годы играл за "Манчестер Сити", забив 62 гола в 167 встречах. Он по-прежнему входит в топ-20 бомбардиров горожан за всю историю.

В любом случае, Оразова можно похвалить за его стремление играть в Европе. Впервые воспитанник "Кайрата" оказался за границей в 22-летнем возрасте, отправившись в латвийский "Даугавпилс". Но из-за карантина и пандемии ему не удалось проявить себя там.

С 2020 по 2021 годы он играл за российскую "Чайку", после чего выступал за "Актобе", "Аксу" и "Тобол" на родине. В конце августа прошлого года перешел в словенский "Копер", но уже в январе вернулся в "Актобе". В составе "Копера" провел 12 матчей и забил один гол.

В этом сезоне полузащитник провел за "Актобе" 12 матчей во всех турнирах, отметившись двумя ассистами. В составе сборной Казахстана играет с 2021 года. К текущему моменту провел 27 игр и забил один гол.

Фото: ФК "Брюгге", ФК "Манчестер Сити"©️