Назым Кызайбай дала совет фанатам после исторического результата

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай опубликовала в соцсетях пост, в котором обратилась к своим подписчикам, передают Vesti.kz.

"Преследуй свою мечту, а не чужие ожидания…", - говорится в ее сообщении в Instagram.

Кызайбай взяла лицензию на прошедшем отборочном турнире в Бангкоке (Таиланд) и впервые в карьере выступит на Олимпиаде.

Женская сборная Казахстана по боксу добилась исторического результата в Бангкоке. Впервые в истории на ОИ выступят три боксерши: Назым Кызайбай (до 50 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг) и Валентина Хальзова (до 75 кг). При этом Ибрагимова выиграла квоту на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу, а Кызайбай и Хальзова завоевали лицензии на последнем лицензионном турнире.