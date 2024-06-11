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Названа главная надежда Казахстана в боксе на Олимпиаде-2024

Названа главная надежда Казахстана в боксе на Олимпиаде-2024
©olympic.kz

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов высказался о относительно готовности Сакена Бибосынова к предстоящим летним Олимпийским играм-2024, которые пройдут в Париже, сообщают Vesti.kz.

"Это будет вторая Олимпиада для Сакена. Он опытный и титулованный боксер, чемпион мира. Сейчас он в физическом плане готов на 60-65 процентов. Надо нам к Олимпиаде привести его к 100 процентам. Он одна из наших главных надежд, у него будут очень сильные соперники. Мы тоже берем это в расчет, у нас нет недооценки. Будем готовиться очень тщательно. Надеемся, что в этот раз он возьмет свое после Олимпиады в Токио", - сказал Айтжанов в интервью YouTube-каналу "СПОРТ МИНИСТРІ".

Бибосынов - бронзовый призер Олимпиады-2020, чемпион мира (2021), бронзовый призер чемпионата мира (2019), серебряный (2022) и бронзовый (2021) призер чемпионата Азии.

Всего от Казахстана в Париже-2024 выступят десять боксеров. Причем только Казахстан и Узбекистан будут представлены во всех весах в мужском боксе на олимпийском турнире.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. О том, кто будет биться за медали от Казахстана в боксе - можно узнать здесь.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2024 Бокс Айтжанов Мырзагали

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