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Новости спорта Олимпиада Олимпиада-2024
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Названа судьбоносная ошибка Джалолова

Названа судьбоносная ошибка Джалолова
©IBA

Олимпийскому чемпиону в супертяжелом весе из Узбекистана Баходиру Джалолову нужно было отказаться от любительского бокса и перейти в профи полноценно. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил британский специалист Бен Смит. В ходе беседы он объяснил свою мысль.

Джалолов совмещает профессиональную и любительскую карьеру, однако в данный момент он сделал акцент на Олимпийские игры-2024. Он планирует защитить свой титул, завоеванный в 2020 году. Также на его счету 14 проведенных боев в профи, при это он все выиграл досрочно.

"Если олимпийский чемпион 2020 года Джалолов оставит любителей в покое и сосредоточится на профессионалах, у него есть шанс добраться до вершины. Сейчас ему уже 29 лет и его окно закрывается. Я вижу у него большой потенциал, но ближайшие два года ему понадобятся, только чтобы подступиться ближе к топовым боксерам. На его стороне нет времени. Ему придется действовать безошибочно и смело, чтобы стать лучшим в профи-боксе. Однако шансов немного - ведь он потерял много времени в любителях", - отметил Смит.

Отметим, что в весовой категории Джалолова выступает казахстанец Камшыбек Кункабаев. Они оба заранее обеспечили себя олимпийским лицензиями.

Олимпиада-2024 пройдет летом в столице Франции - Париже.

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Метки:
Бокс Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2024

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