Баходир Джалолов сделал заявление о предстоящей Олимпиаде

Боксер из Узбекистана Баходир Джалолов в своих соцсетях сделал упоминание о предстоящей Олимпиаде в Париже, сообщают Vesti.kz. На играх в столице Франции Джалолов выступит в весе свыше 92 килограммов.

"ИншАллах", - подписал Джалолов фотографию с Эйфелевой башней с Олимпийскими кольцами в своем Instagram.

Таким образом, Джалолов намекнул на повторение успеха, добытого на играх в Токио-2020.

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Джалолов дважды выигрыва золото чемпионата мира (2019, 2023). Также лидер сборной Узбекистана становился чемпионом Олимпиады-2020 в Токио (Япония).

Добавим, что Джалолов является принципиальным соперником казахстанского боксера Камшыбека Кункабаева, который также выступит на Олимпиаде. Их противостояние стало одним из самых ожидаемых в любительском боксе.

Напомним, Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.