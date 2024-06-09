Лео Игита угодил в скандал в Казахстане

Вратарь АФК "Кайрат" и сборной Казахстана по футзалу Лео Игита попал в скандал, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Серый CARDINAL".

На пути к клубному автобусу голкипер прошел по разложенным фанатами шарфам и флагам "Актобе" и "Астаны". Примечательно, что сначала Игита не заметил этого, а затем, потанцевал на атрибутике этих футбольных клубов.

Натурализованный бразилец защищает цвета "Кайрата" с 2011 года. За сборную Казахстана он играет с 2013 года. Он пять раз признавался лучшим вратарем планеты (2015, 2016, 2018, 2019 и 2020).