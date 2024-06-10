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В Ассоциации футзала Казахстана высказались о скандале с Игитой

В Ассоциации футзала Казахстана высказались о скандале с Игитой
©КФФ

Ассоциация футзала Казахстана прокомментировала скандал с участием голкипера сборной страны и АФК "Кайрат" Лео Игиты, сообщают Vesti.kz.

На пути к клубному автобусу голкипер прошел по разложенным фанатами шарфам и флагам "Актобе" и "Астаны". Примечательно, что сначала Игита не заметил этого, а затем, потанцевал на атрибутике  этих футбольных клубов.

"Ассоциация футзала Казахстана категорически против инцидента, произошедшего сегодня с капитаном национальной сборной Казахстана по футзалу - Игитой. Мы с уважением относимся ко всем клубам и их болельщикам как футбола, так и футзала. Со стороны Ассоциации футзала Казахстана будут проведены все действия по решению данного вопроса и недопущения подобных ситуаций в будущем", - говорится в официальном заявлении.

Напомним, стала известна позиция АФК "Кайрат" по данному инциденту, а сам Игита принес извинения.

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Кайрат АФК Казахстанский футзал Футзал

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