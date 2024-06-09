Казахстанский боец победил нокаутом на турнире по MMA в Японии

Казахстанский боец Каршыга Даутбек досрочно победил японца Тетсую Секи на турнире по MMA Rizin 47 в Токио, сообщают Vesti.kz.

Уже в первом раунде казахстанец сбил с ног соперника, проведя левый боковой в голову. Японец ненадолго сумел подняться, но добивание по печени остановило его. Поединок был остановлен на отрезке 1:47.

На счету казахстанского файтера 13 побед нокаутом и по одному выигранному бою сабмишеном и решением судей. Также, Каршыга проиграл три поединка. Его серия из побед составляет семь боев.

Соперник Даутбека в 15 боях потерпел десять поражений и один поединок свел к ничьей.