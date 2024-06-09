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Сборная Казахстана по футболу провела первую тренировку в Венгрии

Сборная Казахстана по футболу провела первую тренировку в Венгрии
©instagram.com/kff_team/

Сборная Казахстана по футболу прибыла в Венгрию на товарищеский матч с командой Азербайджана, сообщают Vesti.kz.

Национальная команда уже провела первую тренировку в Венгрии.

Товарищеский матч с Азербайджаном состоится 11 июня в городе Сомбатхей. Начало - 19:00 по времени Астаны.

Напомним, что в первой контрольной игре казахстанцы уступили Армении в Ереване. Командой руководит Руслан Балтиев. Новый главный тренер Станислав Черчесов приступит к работе позднее.

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Метки:
Сборная РК по футболу Венгрия Азербайджан Еврофутбол Футбол

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