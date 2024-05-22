Два нокаута помогли Казахстану разгромить Узбекистан на турнире по боксу

Казахстанские боксеры разгромили спортсменов из Узбекистана в первый день международного турнира памяти Сагадата Нурмагамбетова в Алматы, передают Vesti.kz.
В первый день соревнований состоялось восемь боев между боксерами из Казахстана и Узбекистана и шесть из них закончились в пользу казахстанцев (два — нокаутом).
Результаты представлены ниже.
51 кг. Жалгас Болатулы (Жамбылская область) — Сохибжон Содижонов (Узбекистан) — победа Содижонова единогласным решением судей
54 кг. Султан Молдаш (Жамбылская область) — Абдукаим Машарипов (Узбекистан) — победа Молдаша единогласным решением судей
54 кг. Актилек Орынбасар (Кызылординская область) — Асылхан Анарбоев (Узбекистан) — победа Орынбасара единогласным решением судей
57 кг. Альгафар Ташмухамедов (Алматы) — Бобир Тохтаев (Узбекистан) — победа Ташмухамедова техническим нокаутом в третьем раунде
60 кг. Алихан Акпанбаев (Павлодарская область) — Якубжон Турсынбоев (Узбекистан) — победа Акпанбаева раздельным решением судей
71 кг. Сауирбек Абилах (Кызылординская область) — Бекжан Махмудов (Узбекистан) — победа Махмудова раздельным решением судей
75 кг. Ерасыл Оразымбет (Жамбылская область) — Жалолиддин Туробоев (Узбекистан) — победа Оразымбета техническим нокаутом во втором раунде
92 кг. Нурасыл Ернияз (Алматинская область) — Муроджон Ахмедов (Узбекистан) — победа Ернияза невыходом на бой соперника.
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