Прямая трансляция решающих боев Кызайбай и боксеров из Казахстана за лицензии на Олимпиаду

Сегодня, 2 июня, три представителя Казахстана проведут очередные бои на лицензионном олимпийском турнире в Бангкоке (Таиланд), передают Vesti.kz.

В рамках дневной сессии на ринг выйдет Валентина Хальзова. В четвертьфинале в весовой категории до 75 килограммов ей будет противостоять колумбийка Ширлейдис Ороско. Ориентировочно поединок стартует в 12:00 по Астане.

В вечерней сессии также пройдут два поединка с участием боксеров из Казахстана. Назым Кызайбай сразится с представительницей Северной Кореи Су Хьян Кан, их бой на стадии 1/4 финала в весовой категории до 50 килограммов должен состояться в 16:30 .

В свою очередь Мухаммедсабыр Базарбайулы и молдавский боксер Александру Паращив сойдутся в противостоянии за пятую олимпийскую лицензию в весовой категории до 63,5 килограмма в финале плей-офф проигравших. Их бой намечен на 17:30.

Прямая трансляция боев казахстанцев будет доступна на телеканале Qazsport.