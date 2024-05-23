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Кроуфорд "подарил" Джукембаеву победу в титульном бою: подробности

Кроуфорд "подарил" Джукембаеву победу в титульном бою: подробности
©x.com/ProBox_TV

Сайт 3kingsboxing.com отреагировал на досрочную победу казахстанского боксера Батыра Джукембаева (23-1, 17 КО)  над украинцем Иваном Редкачом (24-7-1, 19 КО) в главном событии вечера бокса в Плант-Сити (штат Флорида, США), передают Vesti.kz.

"Три семерки" (прозвище Батыра) контролировал ход боя своими мощными джебами, прямыми ударами левой и правыми хуками. Это было похоже на возвеличенную спарринг-сессию, поскольку Джукембаев раз за разом наносил сопернику сильные удары.

Редкач дрался в режиме отступления и никогда не пытался навязать какой-либо агрессии. Его угол угрожал остановить бой, если он не начнет сопротивляться. Пока бой продолжался, "Ужасный" (прозвище Редкача) продолжал терпеть избиение, пока не дошло до того, что рефери милостиво остановил бой в пятом раунде.

Джукембаев идет на серии побед из пяти боев с тех пор, как в 2021 году он проиграл действующему чемпиону мира IBF Субриэлю Матиасу. Занимая 12-е место в рейтинге по версии WBA, ему предстоит еще долго подниматься по этой лестнице. Несмотря на победу над Редкачом, у которого уже ничего не осталось в запасе, выступление Джукембаева можно отнести на счет тренировок с абсолютным чемпионом двух дивизионов Теренсом Кроуфордом.

Учитывая, что этот бой уже стал историей, Джукембаеву пришло время нацелиться на кого-то из первой десятки", - говорится в заметке.

Добавим, что на кону поединка WBA Continental North Americas в первом полусреднем весе, который Джукембаев успешно защитил.

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Метки:
Джукембаев Батыр Кроуфорд Теренс Профессиональный бокс США

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