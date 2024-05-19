Стала известна зарплата нового тренера "Кайрата"

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков близок к назначению на пост главного тренера "Кайрата", сообщают Vesti.kz.

Кержаков ныне находится без работы и может занять вакантный пост в алматинском клубе.

"Кержаков уже находится в Алматы и обсуждает с руководством клуба условия контракта. Ожидается, что заработная плата специалиста будет не сильно отличаться от денег, которые получал предыдущий тренер алматинского клуба Кирилл Кекер, зарабатывавший чуть более 1 млн. тенге в месяц.

Также стоит отметить, что клуб рассчитывает на Александра на длительное время и предложит специалисту контракт на несколько лет", - информирует meta-ratings.kz.

Россиянин ранее тренировал сербский "Спартак" (Суботица), кипрскую "Кармиотиссу", "Нижний Новгород", "Томь", а также сборную России до 17 лет.

Напомним, что алматинцы по ходу сезона отправили в отставку казахстанца Кирилла Кекера, оставшегося в системе клуба. Вместо него временно исполняет обязанности главного тренера другой казахстанец Рафаэль Уразбахтин.