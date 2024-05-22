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Новости спорта Футбол Россия
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Адиева не хотят отпускать. В "Ахмате" сделали признание

Адиева не хотят отпускать. В "Ахмате" сделали признание
©КФФ

Сербский защитник "Ахмата" Мирослав Богосавац хотел бы, чтобы Магомед Адиев остался в команде на следующий сезон, передают Vesti.kz.

С апреля специалист совмещает посты в "Ахмате" и сборной Казахстана.

- Пока неясно, останется ли Магомед Адиев в "Ахмате". Вы бы хотели, чтобы он продлил контракт?

- Конечно, хотел бы. Мы с ним одержали пять побед подряд. Было видно, какую хорошую игру он поставил сборной Казахстана. Это очень качественный тренер, - сказал Богосавац "Матч ТВ".

"Ахмат" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

Отметим, что на 7 и 11 июня у сборной Казахстана запланированы товарищеские матчи против Армении и Азербайджана соответственно. При этом вторая игра пройдет на нейтральном поле - в Венгрии.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Адиев Магомед Ахмат ФК Футбол Премьер-лига России Сборная РК по футболу

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