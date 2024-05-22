Адиева не хотят отпускать. В "Ахмате" сделали признание

Сербский защитник "Ахмата" Мирослав Богосавац хотел бы, чтобы Магомед Адиев остался в команде на следующий сезон, передают Vesti.kz.

С апреля специалист совмещает посты в "Ахмате" и сборной Казахстана.

- Пока неясно, останется ли Магомед Адиев в "Ахмате". Вы бы хотели, чтобы он продлил контракт?

- Конечно, хотел бы. Мы с ним одержали пять побед подряд. Было видно, какую хорошую игру он поставил сборной Казахстана. Это очень качественный тренер, - сказал Богосавац "Матч ТВ".

"Ахмат" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

Отметим, что на 7 и 11 июня у сборной Казахстана запланированы товарищеские матчи против Армении и Азербайджана соответственно. При этом вторая игра пройдет на нейтральном поле - в Венгрии.