Футболист из Казахстана стал призером европейского чемпионата

Нападающий сборной Казахстана по футболу Артур Шушеначев стал бронзовым призером чемпионата Израиля в составе "Хапоэля" из Беэр-Шевы, передают Vesti.kz.

В 35-м туре его команда крупно уступила на своем поле "Маккаби" из Хайфы - 1:4. Несмотря на неудачу, "Хапоэль", имея в активе 61 балл, гарантировал себе третье место в таблице, так как его ближайший преследователь "Хапоэль" из Хайфы (56 очков) оступился в матче с тель-авивским "Маккаби" (0:3). По итогам данного тура клуб Шушеначева стал недосягаемым для конкурента.

Таким образом, встреча заключительного, 36-го тура между "Хапоэлем" из Беэр-Шевы и командой "Бней-Сахнин", которая пройдет 25 мая, превратилась в пустую формальность.

Напомним, Шушеначев перешел в "Хапоэль" из "Кайрата" в феврале, подписав контракт до 30 июня 2027 года. Сумма сделки составила 232 тысячи евро (данные Transfermarkt). В высшей лиге чемпионата Израиля он провел 11 матчей и забил 2 гола. В его карьере также был "Тараз".