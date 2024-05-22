Появились подробности назначения нового тренера в "Кайрате"

Решение по главному тренеру "Кайрата" официально примут 27-28 мая, передают Vesti.kz.
По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, руководство клуба еще выбирает наставника команды.
"Сообщим, как решим, выбор есть, но еще согласовываем детали со всеми, - сказал нам очень достоверный (достовернее не бывает!) источник в клубе. При этом нисколько не отрицаем, что выбор в итоге падет на уже объявленного Кержакова, хотя не исключаем и другое решение", - пишет источник.
Ранее сообщалось, что вопрос с назначением Александра Кержакова уже решен, подробности - здесь.
"Кайрат" отправил в отставку казахстанца Кирилла Кекера, вместо которого временно обязанности главного тренера исполняет Рафаэль Уразбахтин.
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