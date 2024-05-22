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Реклама Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ Сегодня 10:50 Комментарии Появились подробности назначения нового тренера в "Кайрате" ©ФК "Кайрат" Решение по главному тренеру "Кайрата" официально примут 27-28 мая, передают Vesti.kz. По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, руководство клуба еще выбирает наставника команды. "Сообщим, как решим, выбор есть, но еще согласовываем детали со всеми, - сказал нам очень достоверный (достовернее не бывает!) источник в клубе. При этом нисколько не отрицаем, что выбор в итоге падет на уже объявленного Кержакова, хотя не исключаем и другое решение", - пишет источник. Ранее сообщалось, что вопрос с назначением Александра Кержакова уже решен, подробности - здесь. "Кайрат" отправил в отставку казахстанца Кирилла Кекера, вместо которого временно обязанности главного тренера исполняет Рафаэль Уразбахтин. Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 8 4 3 1 14-6 15 2 Елимай 8 4 3 1 10-8 15 3 Кайрат 9 4 3 2 9-7 15 4 Жетысу 8 4 2 2 7-6 14 5 Ордабасы 8 3 4 1 11-5 13 6 Тобол 8 3 3 2 10-7 12 7 Астана 9 3 3 3 10-7 12 8 Атырау 8 2 4 2 6-5 10 9 Кызылжар 9 2 3 4 9-8 9 10 Кайсар 8 2 3 3 5-9 9 11 Туран 8 2 1 5 5-9 7 12 Шахтер 8 2 1 5 3-11 7 13 Женис 9 2 1 6 4-15 7 14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0 Перейти на страницу турнирной таблицы → Поделиться в соц. сетях:













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